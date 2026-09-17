Bulandshahar News: दो महीने के भीतर दूसरे भाई ने भी लगाई फांसी
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 10:21 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 10:21 PM IST
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अनूपशहर। क्षेत्र के गांव गरहरा से करीब एक किलोमीटर दूर भट्टे के पास स्थित ट्यूबवेल के निकट एक 22 वर्षीय युवक का शव नीम के पेड़ से फंदे पर लटका मिला। शव की पहचान देवु उर्फ देवराज पुत्र नित्यानंद के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। दो महीने पहले देवराज के भाई ने भी पेड़ पर फंदा लगा लिया था।
मां किरन देवी ने बताया कि बेटा देवराज बृहस्पतिवार दोपहर करीब 4:00 बजे खेत में पानी लगाने की बात कहकर मोटरसाइकिल से निकला था। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटा, तो करीब 5:00 बजे उसे ढूंढते हुए खेत की ओर पहुंचीं। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। बेटे के शव को पेड़ से लटका देख उनकी चीख निकल गई।
मां ने उसे फंदे से नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना ने एक ही परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब दो महीने पहले ही देवराज के बड़े भाई राम रतन ने भी गांव दुगरऊ जाने वाली सड़क के पास पेड़ से लटककर फंदा लगा लिया था।
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यही नहीं, मृतक के पिता नित्यानंद भी पिछले 15 वर्षों से लापता हैं, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं लग सका है। मामले की जानकारी मिलते ही हल्का दरोगा अनिल बाबू पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ भरत सोनकर ने बताया कि घटना की सूचना प्राप्त हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
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मां किरन देवी ने बताया कि बेटा देवराज बृहस्पतिवार दोपहर करीब 4:00 बजे खेत में पानी लगाने की बात कहकर मोटरसाइकिल से निकला था। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटा, तो करीब 5:00 बजे उसे ढूंढते हुए खेत की ओर पहुंचीं। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। बेटे के शव को पेड़ से लटका देख उनकी चीख निकल गई।
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मां ने उसे फंदे से नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना ने एक ही परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब दो महीने पहले ही देवराज के बड़े भाई राम रतन ने भी गांव दुगरऊ जाने वाली सड़क के पास पेड़ से लटककर फंदा लगा लिया था।
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यही नहीं, मृतक के पिता नित्यानंद भी पिछले 15 वर्षों से लापता हैं, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं लग सका है। मामले की जानकारी मिलते ही हल्का दरोगा अनिल बाबू पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ भरत सोनकर ने बताया कि घटना की सूचना प्राप्त हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।