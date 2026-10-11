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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Weather shifts after rain; temperature reaches 30 degrees.

Bulandshahar News: बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, 30 डिग्री पर पहुंचा तापमान

Sun, 11 Oct 2026 10:57 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 10:57 PM IST
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बुलंदशहर। बारिश के बाद मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दिन में धूप निकलने से गर्मी का एहसास हो रहा है जबकि रात में हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा की गति 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही जबकि आर्द्रता 74 प्रतिशत दर्ज की गई। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाने और बारिश की संभावना के बीच धान उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ गई है।
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जिले में दो दिन पहले तेज हवाओं के बीच कहीं अधिक तो कहीं कम बारिश हुई थी। कई जगह ओलावृष्टि भी हुई थी। इससे धान उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ गई। वहीं, पिछले दिनों हुई बारिश के बाद तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। मौसम में बदलाव का असर खेतों में पककर तैयार खड़ी धान की फसल पर भी पड़ सकता है। किसानों महेश और राजवीर का कहना है कि इस समय बारिश होने से धान की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है।
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ऐसे में किसान मौसम साफ रहने की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे फसल की कटाई समय पर की जा सके। कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक डॉ. रेशु सिंह के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। उन्होंने बताया कि मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
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