Bulandshahar News: आज से शुरू होंगी विशेष सेमेस्टर परीक्षाएं

विज्ञापन

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. राजीव सिरोही ने बताया कि विश्वविद्यालय के दो सितंबर को जारी आदेश के तहत विशेष सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं से परीक्षा फॉर्म भरवाए गए थे। अब परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों को जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी सीसीएसयू की ओर से जारी कार्यक्रम को देख लें और निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचें। परीक्षा का समय नजदीक होने के कारण विद्यार्थियों को अपनी तैयारी पूरी रखने की सलाह दी गई है ताकि परीक्षा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।विषम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने को बचे दो दिन- सीसीएसयू ने 13 अक्तूबर तक दिया मौका, इसके बाद लगेगा विलंब शुल्कसंवाद न्यूज एजेंसीबुलंदशहर। सीसीएसयू की दिसंबर 2026 में होने वाली विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए बिना विलंब शुल्क परीक्षा फार्म भरने को अब दो दिन शेष हैं। सीसीएयू ने विद्यार्थियों को 13 अक्तूबर तक ऑनलाइन फार्म भरने का मौका दिया है। समर्थ पोर्टल के माध्यम से संचालित पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी निर्धारित समय में फार्म भर सकते हैं।डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. राजीव सिरोही ने बताया कि सीसीएसयू की ओर से विषम सेमेस्टर परीक्षा फार्म भरने की प्रक्रिया 13 सितंबर से शुरू की गई थी। संशोधित समय-सारिणी के अनुसार, विद्यार्थी 13 अक्तूबर तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 14 और 15 अक्तूबर को 250 रुपये विलंब शुल्क के साथ तथा 16 और 17 अक्तूबर को 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ फार्म भरने का मौका मिलेगा। सीसीएसयू ने संबद्ध महाविद्यालयों को संशोधित समय-सारिणी की जानकारी दे दी है। कॉलेज प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि और शुल्क के अनुसार फार्म भरने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय से आवेदन पूरा कर लें, ताकि अतिरिक्त विलंब शुल्क जमा करने से बच सकें।