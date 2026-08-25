बुलंदशहर: कचहरी में लड़के पक्ष ने की मारपीट, लड़की और उसकी मां से भी की हाथापाई, देखें वायरल हो रहा वीडियो
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Akash Dubey Updated Tue, 25 Aug 2026 07:48 PM IST
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कचहरी परिसर में तारीख पर आए लड़की के भाई को लड़के पक्ष ने पीटा। लड़के पक्ष ने लड़की और उसकी मां से भी हाथापाई की। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घटना के दौरान लोग मूकदर्शक बने रहे।
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