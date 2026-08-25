फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Villagers created an uproar in protest against the defacement of the idol.

Bulandshahar News: मूर्ति खंडित करने के विरोध में ग्रामीणों ने किया हंगामा

Tue, 25 Aug 2026 10:56 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:56 PM IST
विज्ञापन
Villagers created an uproar in protest against the defacement of the idol.
पहासू में मीन भगवान की मूर्ति खंडित होने के बाद धरने पर बैठे ग्रामीण। संवाद
पहासू। क्षेत्र के पीतमपुर तिराहे पर सोमवार को भगवान मीन की मूर्ति खंडित कर दी गई। इसके विरोध में मंगलवार को ग्रामीणों ने हंगामा किया। भाकियू महाशक्ति के कार्यकर्ता भी उनके समर्थन में पहुंचे। ग्रामीण प्रवेंद्र देशवाल ने बताया कि यह मूर्ति स्थानीय ग्रामीणों के लिए पूजनीय है। सोमवार को किसी अज्ञात ने मूर्ति को खंडित कर दिया था।
विज्ञापन

इसके बाद अजीजाबाद, जीराजपुर, पीतमपुर सहित कई गांवों के लोग पहासू के मीन चौक पर एकत्र हुए। रात करीब दस बजे ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए।
विज्ञापन


एसडीएम प्रतीक्षा पांडेय और सीओ प्रमोद कुमार ने जल्द गिरफ्तारी व मंगलवार दोपहर तक नई मूर्ति लगवाने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद देर रात 12 बजे ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

मंगलवार दोपहर तक कोई कार्रवाई न होने पर ग्रामीण फिर तिराहे पर जमा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। उनके समर्थन में भाकियू महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह भी पहुंचे। उन्होंने मूर्ति तोड़ने वालों पर एनएसए लगाने, नई प्रतिमा, सीसीटीवी कैमरे, पुलिस चौकी और पानी का कूलर लगवाने की मांग की।


सीओ प्रतीक्षा पांडेय ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है। नई प्रतिमा और प्रतिमा स्थल के पास सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed