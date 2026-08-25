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Bulandshahar News: कांग्रेसियों ने स्वामी अवधेशानंद का किया स्वागत

Tue, 25 Aug 2026 11:00 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:00 PM IST
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Congress members welcomed Swami Awadheshanand.

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बुलंदशहर। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के जनपद के स्याना आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यह स्वागत पार्टी नेता नरेंद्र त्यागी के आवास पर हुआ। जिलाध्यक्ष जियाउर्रहमान ने स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया।
स्वामी अवधेशानंद गिरी ने जियाउर्रहमान को आशीर्वाद देकर उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जियाउर्रहमान ने उनसे धार्मिक, सामाजिक और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि संत-महात्माओं का मार्गदर्शन समाज को सद्भाव, सेवा और मानव कल्याण की प्रेरणा देता है।
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उनके विचार समाज और राष्ट्र को एकसूत्र में पिरोते हैं। उन्होंने बताया कि संत किसी वर्ग या संप्रदाय के नहीं होते, वे सभी के होते हैं। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक, सामाजिक सौहार्द और समाज में आपसी भाईचारे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष गांधी, नरेंद्र त्यागी, नईम मंसूरी, आशु कुरैशी, साजिद चौधरी, नजमी चौधरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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