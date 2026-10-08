यूपी: प्राचीन शिव मंदिर परिसर में मिली मछली, मस्जिद सामने होने से भड़का आक्रोश; मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स

मंदिर के आस-पास नहीं कोई तालाब

सरभन्ना गांव निवासी देबू ने बताया कि प्राचीन शिव मंदिर में गुरुवार शाम को कुछ श्रद्धालु पूजा करने आए थे। उन्होंने देखा कि मंदिर परिसर में कोई जीव मृत पड़ा है। नजदीक जाकर देखा तो मछली थी, जबकि मंदिर के आस पास कोई तालाब भी नहीं है। जानकारी मिलते ही मंदिर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई।