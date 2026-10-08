यूपी: प्राचीन शिव मंदिर परिसर में मिली मछली, मस्जिद सामने होने से भड़का आक्रोश; मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स
मंदिर के सामने मस्जिद होने के कारण ग्रामीण आशंका जताने लगे कि दूसरे धर्म के लोगों ने धार्मिक भावना का ठेस पहुंचाने के लिए घटना को अंजाम दिया है।
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यूपी के बुलंदशहर स्थित थाना क्षेत्र के सरभन्ना गांव स्थित प्राचीन शिव मंदिर में गुरुवार को अज्ञात ने मछली फेंक दी। मंदिर के सामने से मस्जिद होने के चलते ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और वह दूसरे धर्म के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। शांति व्यवस्था के लिए सीओ डिबाई व एसडीएम शिकारपुर भी मौके पर पहुंचे।
मंदिर के आस-पास नहीं कोई तालाब
सरभन्ना गांव निवासी देबू ने बताया कि प्राचीन शिव मंदिर में गुरुवार शाम को कुछ श्रद्धालु पूजा करने आए थे। उन्होंने देखा कि मंदिर परिसर में कोई जीव मृत पड़ा है। नजदीक जाकर देखा तो मछली थी, जबकि मंदिर के आस पास कोई तालाब भी नहीं है। जानकारी मिलते ही मंदिर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई।
मछली को हटाकर मामला शांत करने की कोशिश
मंदिर के सामने मस्जिद होने के कारण ग्रामीण आशंका जताने लगे कि दूसरे धर्म के लोगों ने धार्मिक भावना का ठेस पहुंचाने के लिए घटना को अंजाम दिया है। सूचना पर छतारी थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने ग्रामीणों को समझाकर मामला शांत कराया और मछली को वहां से हटा दिया गया।
पुलिस का बयान
वहीं, डिबाई सीओ मधुप कुमार सिंह व शिकारपुर एसडीएम प्रतीक्षा पांडेय भी पहुंची, जिन्होंने ग्रामीणों से वार्ता कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सीओ डिबाई मधुप कुमार सिंह ने बताया कि मंदिर और आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी।