बुलंदशहर: भाजपा विधायक के बेटे का विवादित वीडियो, युवक को थाने ले जाने के निर्देश; कहा- निकल जाएगी हवा बाजी

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धरना प्रदर्शन के दौरान कुश शर्मा वहां पहुंचे थे। समाज के एक युवक ने उनसे खंडित मूर्ति लगवाने की तारीख पूछी। इस पर कुश शर्मा आग बबूला हो गए। उन्होंने युवक को सार्वजनिक रूप से धमकाना शुरू कर दिया। कुश शर्मा ने स्थानीय थाना प्रभारी को युवक को थाने ले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि युवक को हवालात में रखो। हवाबाजी निकल जाएगी। भाजपा विधायक के बेटे ने भरी समाज के सामने युवक को धमकाया। मीणा समाज के लोग तमाशबीन बनकर यह सब देखते रहे।यह धमकी भरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। वीडियो में कुश शर्मा का व्यवहार उनकी मानवता पर सवाल उठा रहा है। भाजपा विधायक के बेटे का यह वायरल वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है। इस घटना से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।