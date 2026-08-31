बुलंदशहर: भाजपा विधायक के बेटे का विवादित वीडियो, युवक को थाने ले जाने के निर्देश; कहा- निकल जाएगी हवा बाजी
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Mon, 31 Aug 2026 12:30 PM IST
सार
बुलंदशहर के पहासू में मूर्ति खंडित होने के विरोध में चल रहे मीणा समाज के धरने में भाजपा विधायक अनिल शर्मा के बेटे कुश शर्मा का विवादित वीडियो सामने आया है। तारीख पूछने पर उन्होंने एक युवक को धमकाया और थाना प्रभारी से उसे हवालात में ले जाने की बात कही।
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विस्तार
बुलंदशहर में भाजपा विधायक अनिल शर्मा के बेटे कुश शर्मा का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो पहासू थाना क्षेत्र में हुए एक धरना प्रदर्शन के दौरान का है। मीणा समाज के लोग मीन भगवान चौक मंदिर से मूर्ति खंडित होने के मामले में प्रदर्शन कर रहे थे।
धरना प्रदर्शन के दौरान कुश शर्मा वहां पहुंचे थे। समाज के एक युवक ने उनसे खंडित मूर्ति लगवाने की तारीख पूछी। इस पर कुश शर्मा आग बबूला हो गए। उन्होंने युवक को सार्वजनिक रूप से धमकाना शुरू कर दिया। कुश शर्मा ने स्थानीय थाना प्रभारी को युवक को थाने ले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि युवक को हवालात में रखो। हवाबाजी निकल जाएगी। भाजपा विधायक के बेटे ने भरी समाज के सामने युवक को धमकाया। मीणा समाज के लोग तमाशबीन बनकर यह सब देखते रहे।
वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया
यह धमकी भरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। वीडियो में कुश शर्मा का व्यवहार उनकी मानवता पर सवाल उठा रहा है। भाजपा विधायक के बेटे का यह वायरल वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है। इस घटना से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।
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धरना प्रदर्शन के दौरान कुश शर्मा वहां पहुंचे थे। समाज के एक युवक ने उनसे खंडित मूर्ति लगवाने की तारीख पूछी। इस पर कुश शर्मा आग बबूला हो गए। उन्होंने युवक को सार्वजनिक रूप से धमकाना शुरू कर दिया। कुश शर्मा ने स्थानीय थाना प्रभारी को युवक को थाने ले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि युवक को हवालात में रखो। हवाबाजी निकल जाएगी। भाजपा विधायक के बेटे ने भरी समाज के सामने युवक को धमकाया। मीणा समाज के लोग तमाशबीन बनकर यह सब देखते रहे।
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वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया
यह धमकी भरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। वीडियो में कुश शर्मा का व्यवहार उनकी मानवता पर सवाल उठा रहा है। भाजपा विधायक के बेटे का यह वायरल वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है। इस घटना से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।
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