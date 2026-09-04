Bulandshahar News: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने खुद को लगाई आग, हालत गंभीर

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कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मूलरूप से अलीगढ़ जनपद के महुआखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव गजनीपुर निवासी भीमसेन वर्तमान में खुर्जा की प्रीत कॉलोनी में परिवार के रहते हैं। साथ ही एक दुकान पर हलवाई का काम करते हैं।बृहस्पतिवार रात को सूचना मिली कि तेल डालकर खुद को आग लगा ली और आत्महत्या करने का प्रयास किया। आग में झुलसे भीमसेन को पहले खुर्जा के जटिया अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल से गंभीर हालत में युवक को मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया।सीओ खुर्जा शोभित कुमार अत्री ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के चलते युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया था। फिलहाल युवक की हालत खतरे से बाहर है। मामले में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं दी गई है। संवाद