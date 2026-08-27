Bulandshahar News: रामपुर के दो युवकों की रबूपुरा में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से मौत
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:02 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:02 AM IST
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नरौरा। थाना रामघाट क्षेत्र के गांव रामपुर निवासी दो युवकों की नोएडा में ईंट लेकर जा रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली के पलटने से नीचे दबने के कारण मौत हो गई। बुधवार को पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद दोनों युवकों के शव गांव में पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। मलखान सिंह ने बताया कि उनका पुत्र अर्जुन सिंह (21) और गांव के ही कालू (19) पुत्र पप्पू नोएडा में भट्ठों से ईंट लेकर जाने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली पर मजदूरी करते थे। मंगलवार देर रात दोनों अनूपशहर से ट्रैक्टर-ट्रॉली में ईंट लेकर नोएडा जा रहे थे। जनपद गौतमबुद्धनगर के रबूपुरा के पास पहुंचने पर ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ईंटों से भरी ट्रॉली के नीचे दबने से कालू और अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद पुलिस ने बुधवार को शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतक कालू चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर थे। वहीं, अर्जुन सिंह अपने परिवार में तीसरे नंबर पर थे।
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