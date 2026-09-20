Bulandshahar News: गैंगस्टर में वांछित 25-25 हजार रुपये के दो इनामी तमंचे के साथ गिरफ्तार

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नरौरा। पुलिस ने चेकिंग के दौरान गैंगस्टर में वांछित 25-25 हजार के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सीओ मधूप कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार की रात में चेकिंग के दौरान ग्राम बेलोंन नगला गेट के निकट से गैंगस्टर में वांछित 25 हजार के इनामी जयकरन निवासी गांव कुडेनी खादर, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से तमंचा, एक कारतूस बरामद किया गया। वहीं, राजघाट चौकी क्षेत्र से गैंगस्टर में वांछित 25 हजार के इनामी विपिन निवासी गांव जिरौली, थाना अनूपशहर को पिलखना बम्बा पुल के निकट से गिरफ्तार किया है। आरोपी से तमंचा बरामद किया गया। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।