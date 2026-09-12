यूपी: भाजपा नेता पर गुंडा एक्ट लगाकर बैकफुट पर आई पुलिस, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड; थानेदार को नोटिस

थाना प्रभारी से लेकर चौकी प्रभारी तक घेरे में

बता दें कि औरंगाबाद पुलिस ने छह दिन पहले पूर्व चेयरमैन राजकुमार लोधी और उनके छोटे भाई सतीश लोधी पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी। राजकुमार लोधी ने भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और सांसद डॉ. भोला सिंह, समेत पार्टी के अन्य नेताओं उनके खिलाफ कार्रवाई से अवगत कराया था। शनिवार शाम को स्याना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी, डिबाई विधायक चंद्रपाल सिंह एसएसपी से मिले और पूरे प्रकरण से उन्हें अवगत कराया। शनिवार को पूरे दिन मामले को लेकर गहमा गहमी रही। मामला को तूल पकड़ता देख एसएसपी ने शनिवार की देर शाम औरंगाबाद थाने में तैनात मुंशी जॉनी ओर विवेक शर्मा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। वहीं, थाना प्रभारी से पूरे प्रकरण में स्पष्टीकरण मांगा गया है। माना जा रहा है कि अभी इस मामले में ओर पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है। थाना प्रभारी से लेकर चौकी प्रभारी तक की भूमिका भी संदेह के घेरे में है।