बुलंदशहर में पुलिस से मुठभेड़: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दो आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, एक को लगी गोली

यूपी के बुलंदशहर जिले के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोनों मुख्य आरोपियों और पुलिस के बीच बुधवार रात को मुठभेड़ हुई, जिसमे एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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सीओ खुर्जा शोभित कुमार अत्री ने बताया कि बुधवार रात को थाना खुर्जा देहात पुलिस धरपा मोड़ के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि मंगलवार रात को किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी नहर पटरी के पास मौजूद है।