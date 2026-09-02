Bulandshahar News: अनूपशहर को परिवहन निगम की सौगात, आगरा के लिए बस की हुई शुरुआत

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पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल ने अनूपशहर बस अड्डे से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस अड्डे के इंचार्ज मनोज गोला ने बताया कि यह बस प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे अनूपशहर से चलेगी। यह अलीगढ़ और हाथरस होते हुए दोपहर में आगरा पहुंचेंगी। वापसी में यह बस दोपहर 1:00 बजे आगरा से अनूपशहर के लिए रवाना होगी। पहले देर शाम 5:45 बजे चलने वाली बस अगले दिन वापस लौटती थी। इससे आगरा जाकर उसी दिन लौटने वाले लोगों को परेशानी होती थी। अब सुबह 8 बजे वाली बस से लोग दिनभर में काम निपटाकर शाम तक लौट सकेंगे।आगरा से लौटने के बाद यह बस यात्रियों को और राहत देगी। यही बस शाम 5:30 बजे अनूपशहर से बुलंदशहर के लिए रवाना की जाएगी। इससे जिला मुख्यालय जाने वाले यात्रियों को भी काफी सुविधा मिलेगी।शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा सीपी.सिंह, मंडल अध्यक्ष बिरौली भाजपा रामपाल सिंह खालौर, अफजल गाजी, मनोज गोल्डी, बिट्टू चौधरी, बिट्टू सिंघल व अरशद गाजी समेत बस स्टाफ और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।