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बुलंदशहर: अचानक हुआ सीने में दर्द और कमरे में गिर पडे उपनिरीक्षक, हार्ट अटैक से कुंवर पाल सिंह की मौत

Sat, 19 Sep 2026 01:47 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 19 Sep 2026 01:47 PM IST
सार

बुलंदशहर के  जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में तैनात उपनिरीक्षक केपी सिंह (59) की हार्ट अटैक से मौत हो गई। शनिवार सुबह वह ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे, जब उनको हार्ट अटैक आया। थाना प्रभारी अनु प्रताप ने बताया मूलरूप से मुरादाबाद निवासी कुंवर पाल सिंह वर्ष 1986 में यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे।

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Sub Inspector Kunwar Pal Singh dies of a heart attack after suffering sudden chest pain and collapsing in his
उपनिरीक्षक केपी सिंह की हार्ट अटैक से मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बुलंदशहर के  जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में तैनात उपनिरीक्षक केपी सिंह (59) की हार्ट अटैक से मौत हो गई। शनिवार सुबह वह ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे, जब उनको हार्ट अटैक आया। थाना प्रभारी अनु प्रताप ने बताया मूलरूप से मुरादाबाद निवासी कुंवर पाल सिंह वर्ष 1986 में यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे। इसके बाद अलग-अलग जनपदों में उनकी तैनाती रही। वर्तमान में जहांगीरपुर थाना में तैनाती चल रही थी और थाने के सामने ही बने मकान में किराए के कमरे पर रहते थे।

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शनिवार सुबह वह ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे। तभी उनके सीने में तेज दर्द हुआ और वह कमरे में गिर गए। साथ ही पुलिसकर्मियों ने इसकी सूचना थाने पर दी। इसके बाद केपी सिंह को खुर्जा के कैलाश अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया।
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अगले साल होने थे सेवानिवृत्त 
थाना प्रभारी ने बताया कि केपी सिंह अगले वर्ष 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाले थे। वह थाने पर लंबित मामलों की जांच और अन्य कार्रवाई करते थे। पूर्व हृदय संबंधित कोई बीमारी नहीं थी। पहली बार ही उनको हार्ट अटैक आया, जिसमें उनकी मौत हो गई।

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