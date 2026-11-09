Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   The last date for submitting internal examination marks is the 30th.

Bulandshahar News: आंतरिक परीक्षा के अंक जमा करने की अंतिम तारीख 30

Mon, 09 Nov 2026 11:38 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
बुलंदशहर। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में आंतरिक परीक्षा के अंक जमा करने को लेकर विश्वविद्यालय ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं।
विज्ञापन

इसके तहत जिन छात्र-छात्राओं ने आंतरिक परीक्षा में उपस्थिति दर्ज कराई थी लेकिन किसी कारणवश उनके अंक विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाए हैं, ऐसे विद्यार्थियों के अंक ऑफलाइन माध्यम से जमा किए जा सकेंगे। इसके लिए महाविद्यालय को शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि दोबारा नहीं होगी।
विज्ञापन

डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. राजीव सिरोही ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से आंतरिक परीक्षा के ऑफलाइन अंक स्वीकार करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद किसी भी महाविद्यालय के ऑफलाइन अंक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि महाविद्यालयों को आंतरिक परीक्षा के अंकों की हार्ड कॉपी जमा करने के साथ ही सॉफ्ट कॉपी भी विश्वविद्यालय की ई-मेल आईडी dyregistrarconf@ccsuniversity.ac.in पर भेजनी होगी। ई-मेल महाविद्यालय की अधिकृत ई-मेल आईडी से ही भेजना अनिवार्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed