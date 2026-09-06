फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   The Ganga's Furious Form: 'Baba's' Statue and Road Submerged in Water at Ahar

गंगा का रौद्र रूप : अहार में बाबा की प्रतिमा व सड़क पानी में समाई

Sun, 06 Sep 2026 10:39 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:39 PM IST
विज्ञापन
The Ganga's Furious Form: 'Baba's' Statue and Road Submerged in Water at Ahar
अहार क्षेत्र में गंगा किनारे कटान और बह रहे पेड़-पौधे। संवाद
बुलंदशहर। नरसेना/आहार/अनूपशहर/नरौरा। पिछले कई दिन से गंगा रौद्र रूप दिखा रही है। रविवार को बढ़े जलस्तर की जद में आकर अहार में एक बाबा की प्रतिमा और घाट को जाने वाली सड़क का काफी हिस्सा पानी में समा गया। वहीं, वन विभाग की भूमि का कटान जारी है और पेड़-पौधे भी उखड़ कर बह रहे हैं। पानी खेतों की ओर बढ़ा देख किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। वहीं, रविवार सुबह बिजनौर बैराज से 1,25,970 क्यूसेक पानी के बाद जलस्तर में इजाफा होने की भी संभावना जताई जा रही है।
विज्ञापन

पिछले कुछ दिनों से खादर इलाके में उफनती गंगा लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। आबादी से डेढ़ किलोमीटर दूर कृषि भूमि तेजी से कटान की चपेट में आ रही है। सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन, फसल, पेड़ आदि नदी में समा चुके हैं। क्षेत्र के किसान अनूप सिंह, सोरन सिंह, प्रकाश और महीपाल आदि ने बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से पहले ही फसल खराब हो चुकी हैं। खेती की काफी जमीन गंगा में फसल समेत समा गई। वहीं, चारे का संकट लगातार बना हुआ है। अब एक बार फिर से गंगा उफान पर है और कटान ने चिंता बढ़ा दी है। इस मामले में एसडीएम अनूपशहर अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि गंगा का जलस्तर कम होने पर राजस्व टीम द्वारा मौके का मुआयना कर नुकसान का आकलन किया जाएगा।
विज्ञापन

इस समय गंगा के बढ़े जलस्तर से अहार क्षेत्र में कटान और नुकसान हो रहा है। यहां पर वन विभाग का बड़ा जंगल है और दलदल होने के कारण कोई पहुंच नहीं पा रहा। वन विभाग के डिप्टी रेंजर रोहन चौधरी का कहना है कि रविवार को सिद्ध घाट पर लगी सिद्ध बाबा की प्रतिमा और सड़क का काफी हिस्सा गंगा में समा गया। पानी लगातार बढ़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

एई ड्रेनेज अमित किशोर ने पिछले कई दिनों से बिजनौर बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बृहस्पतिवार को 74503 क्यूसेक और शुक्रवार को फिर 93805 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं, शनिवार को 1,12,528 क्यूसेक पानी छोड़ा और रविवार की सुबह फिर से 1,25,970 क्यूसेक पानी के बाद जलस्तर में इजाफा होने की भी संभावना जताई जा रही है। लोगों को गंगा की खादर में जाने की हिदायत दी जा रही है।

दूसरी ओर नरौरा गंगा बैराज पर पिछले चौबीस घंटे में 9166 क्यूसेक की वृद्धि के साथ बैराज से नदी की डाउन स्ट्रीम में 96219 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। जबकि शनिवार नदी की डाउन स्ट्रीम में 87053 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही थी। सिंचाई विभाग हेडवर्क के वरिष्ठ जल लेखा सहायक देवेश कुमार ने बताया कि रविवार को बैराज से नदी की डाउन स्ट्रीम में 96219 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। जबकि गत दिवस शनिवार को बैराज से नदी की डाउन स्ट्रीम में 87053 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही थी। बैराज से निकली एलजीसी नहर में 8,099 क्यूसेक व पीएलजीसी नहर में 6677 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed