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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Sunshine over the past three days has increased humidity; the mercury has reached 34 degrees.

Bulandshahar News: तीन दिन से निकली धूप ने बढ़ाई उमस, पारा 34 डिग्री पर पहुंचा

Wed, 09 Sep 2026 01:53 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:53 AM IST
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Sunshine over the past three days has increased humidity; the mercury has reached 34 degrees.
बुलंदशहर। जनपद में पिछले तीन दिनों से तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मंगलवार को अधिकतम तापमान में दो डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। सोमवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में आर्द्रता 63 फीसदी थी और हवाएं 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं। कृषि विज्ञान केंद्र की अध्यक्ष व वैज्ञानिक रेशु सिंह ने तापमान में लगातार बढ़ोतरी बताई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आगामी कुछ दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। दिन में तेज धूप और हल्के बादल छाए रहने से उमस और बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
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