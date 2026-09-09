Bulandshahar News: तीन दिन से निकली धूप ने बढ़ाई उमस, पारा 34 डिग्री पर पहुंचा

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बुलंदशहर। जनपद में पिछले तीन दिनों से तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मंगलवार को अधिकतम तापमान में दो डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। सोमवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में आर्द्रता 63 फीसदी थी और हवाएं 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं। कृषि विज्ञान केंद्र की अध्यक्ष व वैज्ञानिक रेशु सिंह ने तापमान में लगातार बढ़ोतरी बताई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आगामी कुछ दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। दिन में तेज धूप और हल्के बादल छाए रहने से उमस और बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।