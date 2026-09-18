Bulandshahar News: मंडल स्तरीय क्रिकेट के लिए 18 बालिकाओं का चयन

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प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा नेता रंजना सिंह ने किया। इसके बाद उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय लिया और उनको शुभकामनाएं दीं। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी रोहित सिंह ने बताया कि अंडर-17 वर्ग में करिश्मा, निधि, खुशी शर्मा, नंदिनी, सोनी, खुशी, पायल कुमारी एवं पलक का चयन हुआ।वहीं, अंडर-19 वर्ग में शीतल, पूजा, रानी, लवी, हुमा, गरिमा, रश्मि शर्मा, दीपांशी, अनुपमा चौधरी, तुलसी व यशिका का चयन हुआ। स्कूल की प्रधानाचार्या डाॅ. अनीता भारद्वाज ने चयनित खिलाड़ियों को मंडलीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं। वहीं, क्रीड़ा अध्यक्ष रोहित कुमार ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को तराश कर उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है।