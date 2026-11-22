विज्ञापन



जेपी संस्कृत विद्यालय के बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ गंगा आरती संपन्न कराई। आरती के दौरान घाट का वातावरण भक्तिमय हो गया और चारों ओर मां गंगा के जयकारे गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने आरती में शामिल होकर मां गंगा से सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। गंगा तट पर दीपों की रोशनी और मंत्रोच्चार ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया।

विज्ञापन

अनूपशहर। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले के दौरान रविवार को मस्तराम घाट पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। घाट पर आयोजित गंगा आरती में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ मां गंगा की आराधना की।