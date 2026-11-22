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सूर्य लोक कॉलोनी निवासी सराफ कारोबारी जतिन वर्मा ने बताया कि शनिवार रात को वह अपनी पत्नी मोनिका के साथ नोएडा में शादी समारोह में गए थे। इस दौरान वह घर के अंदर और बाहरी मुख्य दरवाजा पर सीक्रेट लॉक लगाकर गए थे।रविवार सुबह आठ बजे जब घर पर सफाई काम करने वाली महिला घर के सामने से गुजर रही थी तो उसने मुख्य दरवाजा खुला देखा और फोन कर मोनिका से जानकारी ली कि क्या वह घर आ गए। मोनिका ने इन्कार किया तो कामवाली ने घर का दरवाजा खुला होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही जतिन और पत्नी नोएडा से वापस घर आ गए।पीड़ित जब घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजा खुला देख वह घबरा गए। अंदर गए तो लिविंग रूम का ताला टूटा हुआ था। अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। वहीं, हाल में लगी सीसीटीवी डीवीआर भी गायब थी परिजन जब अंदर पहुंचे तो देखा अलमारी और बेड से सामान बाहर बिखरा हुआ था।जतिन ने बताया कि अलमारी के लॉकर में रखे दो सोने के कुंडल, मंगलसूत्र व चेन, एक कंठी, दो चेन व पेंडेंट, दो जोड़ी झुमकी, दस अंगूठी, एक ब्रेसलेट, दो कढ़े समेत करीब 250 ग्राम गहने गायब थे। साथ ही पायल, बिछुए, सिक्के समेत करीब 800 ग्राम चांदी के गहने भी चोरी हो गए।उनकी अलमारी में करीब एक लाख 20 हजार रुपये नकदी, एक गुल्लक में करीब 45 हजार रुपये नकदी, बेड के पास दराज में रखे आठ हजार रुपये और अन्य जगह रखे दो हजार रुपये कुल एक लाख 75 हजार रुपये चोरी हो गए। इसके अलावा घर में रखी ग्राहकों के ढाई ग्राम सोने व 100 चांदी के गहने भी गायब हो गए।घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग भी मौके पर एकत्र हो गए। पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और आस पास के लोगों से जानकारी जुटाई। पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को दी।जतिन ने बताया कि उनकी सराफ बाजार में दुकान है। पैतृक मकान उनका मंडी के पास राधाकृष्ण मोहल्ले था। उन्होंने एक साल पहले ही यह नया मकान बनाया था, जिसमें गृह प्रवेश मई माह में किया था। नए मकान में उन्होंने काफी अरमान के साथ सजाया। करीब 30 से 40 लाख रुपये का नुकसान हो गया। इसको लेकर वह काफी परेशान हैं।पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच की। जहां पर देखा गया कि मुख्य दरवाजा रिमोट कंट्रोल लॉक से बंद था। उसको घर के अंदर रिमोट या बाहर मोबाइल पर सक्रिय एप से अनलॉक किया जा सकता था। सबसे अहम बात यह रही कि चोरों ने किस तरह से उसको खोला होगा। वहीं, अंदर के कमरों के दरवाजे आधुनिक तालों से बंद थे, जिनको चोरों ने काफी मशक्कत से तोड़कर दरवाजों से ही अलग कर दिया। वहीं, घर में लगे सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए चोरों ने डीवीआर भी गायब कर दी।चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर गई थी और जांच की है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। - अनिल शाही, सीओ खुर्जा।