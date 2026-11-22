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घेराबंदी होने पर आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी की पहचान अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव ढकनगला निवासी अरविंद के रूप में हुई है।एएसपी प्रेमसुख दड़िया ने बताया कि शनिवार की रात में ककोड़ पुलिस और स्वाट टीम झाझर के पास संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया लेकिन वह बाइक मोड़कर तेजी से भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर घेराबंदी की तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी।आत्मरक्षा में पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, दो कारतूस और दो खोखे, 12 हजार रुपये और एक स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई। गिरफ्तार अरविंद शातिर अपराधी है। उसने 13 अक्तूबर को ककोड़ क्षेत्र में एक व्यक्ति से बाइक लूटने के बाद चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था।इस मामले में थाना ककोड़ में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस तभी से उसकी तलाश कर रही थी। पूछताछ में बरामद स्प्लेंडर बाइक के दनकौर क्षेत्र से लूटे जाने की जानकारी भी सामने आई है। इस संबंध में गौतमबुद्धनगर के थाना दनकौर में मुकदमा दर्ज है।बताया कि घटना में शामिल आरोपी के दो साथी अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव भैलई निवासी सतेंद्र उर्फ लाला और गांव दतियानी निवासी सोनू चौधरी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उनके कब्जे से लूट की नकदी, घटना में इस्तेमाल चाकू और पल्सर बाइक बरामद हुई थी। बताया कि अरविंद के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती और चोरी समेत एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।