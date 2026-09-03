बुलंदशहर में अंतिम विदाई: विधायक अनिल शर्मा राजकीय सम्मान के साथ हुए पंचतत्व में विलीन, बेटे ने दी मुखाग्नि

बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा सीट से विधायक और पूर्व राज्य मंत्री अनिल शर्मा का बुधवार दोपहर लंबी बीमारी के चलते दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। देर शाम उनका पार्थिव शरीर बुलंदशहर स्थित आवास पर पहुंचा, जिसके बाद पैतृक गांव सुरजावली ले जाया गया। बृहस्पतिवार दोपहर उनके पुत्र कुश शर्मा ने उन्हें मुखाग्नि दी।

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इससे पहले गांव स्थित इंटर कॉलेज में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और बुलंदशहर सांसद भोला सिंह, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर समेत भाजपा संगठन से जुड़े कई वरिष्ठ नेता, जिले के सभी सात विधायक और बड़ी संख्या में आम लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। विज्ञापन



अंतिम दर्शन के दौरान पहले भाजपा नेताओं ने उनके पार्थिव शरीर पर पार्टी का झंडा लपेटा। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से तिरंगे में पार्थिव शरीर को लपेटा गया। डीएम, एसएसपी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सलामी दी। इसके बाद उनके पुत्र ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की। इससे पहले गांव स्थित इंटर कॉलेज में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और बुलंदशहर सांसद भोला सिंह, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर समेत भाजपा संगठन से जुड़े कई वरिष्ठ नेता, जिले के सभी सात विधायक और बड़ी संख्या में आम लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे।अंतिम दर्शन के दौरान पहले भाजपा नेताओं ने उनके पार्थिव शरीर पर पार्टी का झंडा लपेटा। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से तिरंगे में पार्थिव शरीर को लपेटा गया। डीएम, एसएसपी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सलामी दी। इसके बाद उनके पुत्र ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की।

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