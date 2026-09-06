Bulandshahar News: महिला से छेड़छाड़ और मारपीट को लेकर भाजपाइयों ने थाने पर किया प्रदर्शन
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:41 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:41 PM IST
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ऊंचागांव। थाना नरसेना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला से छेड़छाड़, दुष्कर्म का प्रयास और मारपीट के मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने पर पहुंचकर हंगामा किया। थाना नरसेना क्षेत्र के गांव निवासी पीड़िता ने सीओ को शिकायत देकर आरोप लगाया कि वह एक अगस्त को अपने खेत पर चारा लेने गई थीं। इसी दौरान गांव निवासी व्यक्ति वहां पहुंच गया और उनके साथ छेड़छाड़ करने लगा। इसके बाद आरोपी उसे खेत के अंदर खींचकर ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की।
शोर सुनकर ग्रामीण घटनास्थल की तरफ दौड़े तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। आरोप है कि दो अगस्त की शाम करीब सात बजे आरोपी हथियार लेकर उनके घर में घुसा। जब शोर मचाया तो परिजन भी मौके पर पहुंचे। आरोप लगाया कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, उल्टा उनके भाई के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज की। जिसके खिलाफ रविवार को बड़ी संख्या में थाने पहुंचकर हंगामा करते हुए पुलिस के खिलाफ थाने परिसर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदर्शनकारी राहुल राघव, सुरेश प्रधान, चंद्रपाल ठेकेदार, राफे खान आदि सहित भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। थाना प्रभारी का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना पत्र दिया है जिसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी संवाद
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शोर सुनकर ग्रामीण घटनास्थल की तरफ दौड़े तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। आरोप है कि दो अगस्त की शाम करीब सात बजे आरोपी हथियार लेकर उनके घर में घुसा। जब शोर मचाया तो परिजन भी मौके पर पहुंचे। आरोप लगाया कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, उल्टा उनके भाई के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज की। जिसके खिलाफ रविवार को बड़ी संख्या में थाने पहुंचकर हंगामा करते हुए पुलिस के खिलाफ थाने परिसर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदर्शनकारी राहुल राघव, सुरेश प्रधान, चंद्रपाल ठेकेदार, राफे खान आदि सहित भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। थाना प्रभारी का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना पत्र दिया है जिसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी संवाद
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