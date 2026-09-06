Bulandshahar News: स्नातक-परास्नातक में पंजीकरण का समय हुआ पूरा, आज अपलोड होगा डाटा

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डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. राजीव सिरोही ने बताया कि जिले में अब तक यूजी-पीजी की सीटों पर तीन मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद 20 फीसदी से अधिक सीटें खाली रहने और छात्र-छात्राओं द्वारा पंजीकरण से वंचित छात्र-छात्राओं को सीसीएसयू ने 2 से 6 सितंबर तक अंतिम अवसर के रूप में पुनः पंजीकरण विंडो खोली थी।इस बार जारी होने वाली मेरिट में पंजीकरण करने वाले नए छात्र-छात्राओं के साथ-साथ पहले से पंजीकृत व प्रवेश से वंचित छात्रों को भी मौका मिलेगा। सीसीएसयू के निर्देश के बाद कॉलेज स्तर पर आगामी मेरिट लिस्ट तैयार कर शेष बची सीटों पर प्रवेश किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी स्नातक, परास्नातक, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए यह अंतिम मौका था। अब मेरिट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि किस कोर्स में कितनी सीटें खाली हैं और कटऑफ क्या रहेगा। इसके लिए कॉलेजों की ओर से पहले से ही तैयारी कर रखी है।