मां से झगड़े के बाद नहर में कूदा बेटा: वेतन मिलते ही अय्याशी में डूब जाता है युवक, काम पर भी नहीं जाता

शैलेंद्र को बचाने के लिए स्थानीय गोताखोर के साथ पीआरवी के चालक नितिन यादव ने भी नहर में छलांग लगा दी। पुलिसकर्मी ने स्थानीय गोताखोर के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद शैलेंद्र को सुरक्षित नहर के बाहर निकाल लिया। सीओ दीपक कुमार तिवारी ने बताया कि मां, बेटे के झगड़े में एक युवक ने सनौटा नहर में छलांग लगा दी थी। पीआरवी के चालक नितिन यादव ने स्थानीय गोताखोर के साथ मिलकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।