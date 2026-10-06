Bulandshahar News: जेएसवाई में कम प्रगति पर तीन को कारण बताओ नोटिस जारी, रोका वेतन

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जेएसवाई के तहत गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक सप्ताह पूर्व योजना की समीक्षा की गई। जिसमें जिलेभर के सरकारी चिकित्सालयों में प्रसव और लाभार्थियों को योजना का लाभ दिए जाने की स्थिति की जानकारी जुटाई गई। विभागीय अफसरों के अनुसार 19 चिकित्सालयों में तीन चिकित्सालयों की प्रगति रिपोर्ट 68 फीसदी से कम मिली जबकि सात चिकित्सालयों की 80 फीसदी से अधिक मिली। इनमें सिकंदराबाद और डिबाई के साथ जिला महिला चिकित्सालय की प्रगति अपेक्षाकृत कम पाई गई। तीन चिकित्सालयों में जेएसवाई के तहत दी जाने वाली सुविधाओं और लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ की रफ्तार बेहद धीमी मिलने पर डीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए।जिलेभर के चिकित्सालयों की स्थितिस्थान : प्रसव की संख्या : जेएसवाई का मिला लाभबीबीनगर : 464 : 405दानपुर : 1027 : 866स्याना : 790 : 662ऊंचगांव : 979 : 798शिकारपुर : 516 : 413पहासू : 1264 : 1004अरनिया : 676 : 534अगौता : 325 : 247अनूपशहर तौली : 447 : 339सीएचसी अनूपशहर : 554 : 418पीपीसी खुर्जा : 1519 : 1137गुलावठी : 455 : 338जहांगीराबाद : 911 : 652लखावटी : 601 : 412सीएचसी डिबाई : 1108 : 741संयुक्त चिकित्सालय सिकंदराबाद : 662 : 432नोट : यह आंकड़े एक अप्रैल 2026 से 27 सितंबर तक के है। जो स्वास्थ्य विभाग से लिए गए है।कोटतीन चिकित्सालयों में जेएसवाई की प्रगति रिपोर्ट कम मिलने पर ब्लॉक लेखा प्रबंधक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही तीनों के वेतन को अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। - डॉ. सुनील कुमार दोहरे, सीएमओ