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। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग (वीबीवाईएलडी) 2026-27 के तहत आयोजित उत्सव में लोकगीत समूह, लोकनृत्य समूह, नुक्कड़ नाटक, कविता लेखन और पेंटिंग प्रतियोगिताएं कराई गईं। बताया कि नुक्कड़ नाटक में डीएवी पीजी कॉलेज की हिमांशी शर्मा की टीम प्रथम, डीपीएस की वरिष्ठा टीम द्वितीय और आईपी कॉलेज की अर्शी की टीम तृतीय स्थान पर रही। लोकनृत्य समूह प्रतियोगिता में आर्य कन्या इंटर कॉलेज, खुर्जा ने पहला, डीएवी इंटर कॉलेज, बुलंदशहर ने दूसरा और गांधी बाल निकेतन इंटर कॉलेज ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कविता लेखन में हर्षिता सिरोही प्रथम, सौंफिया खान द्वितीय और अमृता सिंह तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं, पेंटिंग प्रतियोगिता में चान्चु ने प्रथम, सुजाता ने द्वितीय और श्रेया गर्ग ने तृतीय स्थान हासिल किया।प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शामिल रहे। समापन पर विधायक लक्ष्मीराज सिंह और जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी मानवेन्द्र राजपूत ने विजेताओं को मेडल, ट्रॉफी और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी और डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विनीत बंसल सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।