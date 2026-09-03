Bulandshahar News: डाक अदालत आज, शिकायत के लिए मांगे गए थे आवेदन, एक भी नहीं मिला
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:52 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:52 AM IST
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बुलंदशहर। डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए बृहस्पतिवार को जनपद में डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रधान डाकघर परिसर में सुबह 11:30 बजे से होने वाली डाक अदालत में शिकायतों के निस्तारण के लिए व्यवस्था की गई है। हालांकि, डाक विभाग की ओर से शिकायतें मांगे जाने के बावजूद बुधवार को तय समय तक एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
डाक अधीक्षक रंजीत अग्रवाल ने बताया कि डाक सेवाओं से संबंधित ऐसी शिकायतें, जिनका निस्तारण पूर्व में जनपद के किसी भी डाकघर में नहीं हुआ है, उन्हें डाक अदालत में रखा जा सकता है। इसके लिए शिकायतकर्ताओं से दो सितंबर को सुबह 11 बजे तक डाक अधीक्षक कार्यालय में ई-मेल या व्यक्तिगत रूप से शिकायत देने के लिए कहा गया था।
निर्धारित समय तक एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने बताया शिकायतकर्ता डाक अदालत के दौरान भी अपनी शिकायत लेकर पहुंच सकते हैं। कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाने वाले शिकायतकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने की सुविधा भी दी जाएगी। डाक अदालत की अध्यक्षता डाक अधीक्षक रंजीत अग्रवाल करेंगे।
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डाक अधीक्षक रंजीत अग्रवाल ने बताया कि डाक सेवाओं से संबंधित ऐसी शिकायतें, जिनका निस्तारण पूर्व में जनपद के किसी भी डाकघर में नहीं हुआ है, उन्हें डाक अदालत में रखा जा सकता है। इसके लिए शिकायतकर्ताओं से दो सितंबर को सुबह 11 बजे तक डाक अधीक्षक कार्यालय में ई-मेल या व्यक्तिगत रूप से शिकायत देने के लिए कहा गया था।
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निर्धारित समय तक एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने बताया शिकायतकर्ता डाक अदालत के दौरान भी अपनी शिकायत लेकर पहुंच सकते हैं। कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाने वाले शिकायतकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने की सुविधा भी दी जाएगी। डाक अदालत की अध्यक्षता डाक अधीक्षक रंजीत अग्रवाल करेंगे।
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