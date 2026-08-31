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यूपी: भरी पंचायत में दी तालिबानी सजा, लड़की ने 20 बार चप्पल से पीटा, युवक ने की थी छेड़छाड़

Mon, 31 Aug 2026 11:43 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 31 Aug 2026 11:43 AM IST
सार

बुलंदशहर जिले में एक युवक को भरी पंचायत में चप्पलों से पीटने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। मामला शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के बासौटी गांव का बताया जा रहा है। 

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भरी पंचायत में युवक को चप्पलों से पीटा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के बासौटी गांव में एक युवक को भरी पंचायत में चप्पलों से पीटा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सार्वजनिक न्याय प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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वायरल वीडियो में एक लड़की युवक को चप्पलों से पीटती हुई दिखाई दे रही है। यह पिटाई गांव में बुलाई गई एक पंचायत के दौरान हुई। ग्रामीणों ने लड़की से छेड़खानी के आरोप में युवक को यह 'तालिबानी सजा' दी। 
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पंचायत ने फैसला सुनाया कि लड़की स्वयं युवक को चप्पलों से पीटेगी, जिसे सभी ग्रामीणों के सामने अंजाम दिया गया। गांव के ही किसी युवक ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया था। यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, जिसके बाद यह वायरल हो गया। हालांकि, युवक की पिटाई का यह वायरल वीडियो काफी समय पुराना बताया जा रहा है। यह घटना शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के बासौटी गांव की है।
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वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक लड़की एक युवक को लगातार चप्पलों से मार रही है। यह घटना ग्रामीणों द्वारा आयोजित एक भरी पंचायत में हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। युवक पर लड़की से छेड़खानी करने का गंभीर आरोप था, जिसके बाद पंचायत ने उसे दोषी ठहराया। पंचायत ने इस आरोप के बाद युवक को सार्वजनिक रूप से दंडित करने का निर्णय लिया, जिसे 'तालिबानी सजा' का नाम दिया गया।


युवक की पिटाई का यह वीडियो गांव के ही एक निवासी ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया था। वीडियो को सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर साझा किया गया, जिसके बाद यह तेजी से फैल गया और लाखों लोगों तक पहुंचा। हालांकि, यह वीडियो काफी समय पहले का बताया जा रहा है, लेकिन हाल ही में यह फिर से चर्चा में आया है। 

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