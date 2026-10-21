Bulandshahar News: सीएचसी-पीएचसी पर सुबह 10 से चार बजे तक मिलेगी ओपीडी सेवाएं
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:08 PM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:08 PM IST
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बुलंदशहर। स्वास्थ्य विभाग ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के ओपीडी के समय बदलाव किया है। अब इन स्वास्थ्य केंद्रों पर ओपीडी आठ से दो बजे के बजाय सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक संचालित होगी।
नए समय से मरीजों को दोपहर बाद भी चिकित्सकीय परामर्श और उपचार की सुविधा मिल सकेगी। नई ओपीडी व्यवस्था 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। जिले में 13 सीएचसी, पांच ब्लॉक स्तरीय पीएचसी समेत 71 पीएचसी संचालित हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय में बदलाव के बाद सभी अधीक्षक और चिकित्सा प्रभारी को निर्देश दिया गया है।
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कोट
सीएचसी-पीएचसी में अब ओपीडी सुबह 10 से शाम चार बजे तक चलेगी। सभी अधीक्षक और पीएचसी प्रभारी को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया है। नए नियम का पालन भी शुरू हो गया है। - डॉ. सुनील कुमार दोहरे, सीएमओ
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नए समय से मरीजों को दोपहर बाद भी चिकित्सकीय परामर्श और उपचार की सुविधा मिल सकेगी। नई ओपीडी व्यवस्था 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। जिले में 13 सीएचसी, पांच ब्लॉक स्तरीय पीएचसी समेत 71 पीएचसी संचालित हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय में बदलाव के बाद सभी अधीक्षक और चिकित्सा प्रभारी को निर्देश दिया गया है।
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सीएचसी-पीएचसी में अब ओपीडी सुबह 10 से शाम चार बजे तक चलेगी। सभी अधीक्षक और पीएचसी प्रभारी को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया है। नए नियम का पालन भी शुरू हो गया है। - डॉ. सुनील कुमार दोहरे, सीएमओ
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