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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Camps to be held on the 24th for adding names to the electoral roll

Bulandshahar News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए लगेंगे कैंप 24 को

Wed, 21 Oct 2026 11:05 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:05 PM IST
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सिकंदराबाद। एसडीएम रविंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को तहसील परिसर में बीएलओ की बैठक लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के तहत मतदाता सूची में छूटे हुए नाम जोड़ने के लिए 24 अक्तूबर को सभी बूथों पर कैंप लगाए जाएंगे।
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कैंप सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक चलेंगे। इस दौरान सभी बीएलओ अपने-अपने बूथों पर मौजूद रहेंगे। एसडीएम ने कहा कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं हैं, वह नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरें।
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वहीं, मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 भरा जाएगा। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे और अभियान के दौरान लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
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