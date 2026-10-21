Bulandshahar News: खड़े ट्रक से टकराया कैंटर, कैंटर चालक की मौत

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सीओ दीपक कुमार तिवारी ने बताया कि नेशनल हाईवे 334 पर सैकड़ा पीर के पास खराब होने के कारण ट्रक सड़क पर खड़ा था। बुधवार की सुबह करीब पांच बजे बुलंदशहर की ओर से हापुड़ की ओर जा रही कैंटर सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैंटर का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में गांव क्वारसी जनपद अलीगढ़ निवासी कैंटर चालक अंकित चौहान की मौके पर ही मौत हो गई। उसका शव केबिन में फंस गया।जेसीबी की मदद से कैंटर के केबिन को तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। जेसीबी की मदद से ट्रक और कैंटर को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कराया गया। सीओ ने बताया कि संभवत: कैंटर चालक को झपकी आने के कारण हादसा हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया कि परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। मौके से ट्रैक और कैंटर को कब्जे में ले लिया गया। पुलिस जांच कर रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।