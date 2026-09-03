Bulandshahar News: पुष्पेंद्र की हत्या में शामिल पड़ोसी महिला को भेजा जेल

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एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने बताया कि छतारी थाना क्षेत्र के जिनामई गांव में मंगलवार सुबह पड़ोसी युवक पुष्पेंद्र की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इसमें मृतक के पिता उदयवीर की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोसी महिला शिवानी, उसके पति रिंकू और चचिया ससुर बंटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।उदयवीर ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे पुष्पेंद्र पर रिंकू के रुपये थे, जो नहीं देने पर रिंकू, उसकी पत्नी और अन्य लोगों ने पीट- पीटकर हत्या कर दी।उदयवीर ने बताया कि गांव जिनामई में उनका ननिहाल है। आरोपी रिंकू के पिता धर्मवीर उनके मामा लगते हैं। ऐसे में रिंकू उनका ममेरा भाई और पुष्पेंद्र का चाचा है।