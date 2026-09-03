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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Neighboring woman involved in Pushpendra's murder sent to jail.

Bulandshahar News: पुष्पेंद्र की हत्या में शामिल पड़ोसी महिला को भेजा जेल

Thu, 03 Sep 2026 01:51 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:51 AM IST
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Neighboring woman involved in Pushpendra's murder sent to jail.
छतारी पुलिस की गिरफ्त में पुष्पेंद्र की हत्या में शामिल महिला शिवानी। स्रोत : पुलिस
छतारी। थाना क्षेत्र के जिनामई गांव में पीट-पीटकर की गई पुष्पेंद्र की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पड़ोसी महिला शिवानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं, उसके पति व अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है।
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एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने बताया कि छतारी थाना क्षेत्र के जिनामई गांव में मंगलवार सुबह पड़ोसी युवक पुष्पेंद्र की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इसमें मृतक के पिता उदयवीर की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोसी महिला शिवानी, उसके पति रिंकू और चचिया ससुर बंटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
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उदयवीर ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे पुष्पेंद्र पर रिंकू के रुपये थे, जो नहीं देने पर रिंकू, उसकी पत्नी और अन्य लोगों ने पीट- पीटकर हत्या कर दी।
मामा-बुआ का रिश्ता था दोनों परिवार के बीच
उदयवीर ने बताया कि गांव जिनामई में उनका ननिहाल है। आरोपी रिंकू के पिता धर्मवीर उनके मामा लगते हैं। ऐसे में रिंकू उनका ममेरा भाई और पुष्पेंद्र का चाचा है।
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