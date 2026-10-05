फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Narration of the Churning of the Ocean, the Vamana Avatar, and the story of Prahlad in the Bhagwat Katha.

Bulandshahar News: भागवत कथा में समुद्र मंथन, वामन अवतार और प्रह्लाद चरित्र का वर्णन

Mon, 05 Oct 2026 11:29 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
Narration of the Churning of the Ocean, the Vamana Avatar, and the story of Prahlad in the Bhagwat Katha.
गुलावठी में कथा सुनाते कथा वाचक। संवाद
गुलावठी। नगर के मोहल्ला करनपुरी में चल रही सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कथावाचक अजय कृष्ण वशिष्ठ ने श्रद्धालुओं को समुद्र मंथन, भगवान वामन के अवतार, भक्त प्रह्लाद और विदुर चरित्र का प्रसंग सुनाया। कथा के प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने श्रद्धालुओं को भक्ति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया।
विज्ञापन

कथावाचक ने समुद्र मंथन प्रसंग का वर्णन करते हुए भगवान की लीलाओं और देवताओं की भक्ति का महत्व बताया। इसके बाद भगवान वामन के अवतार की कथा सुनाते हुए कहा कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए समय-समय पर विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। भक्त प्रह्लाद के चरित्र का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति के सामने बड़ी-से-बड़ी बाधा भी टिक नहीं सकती।
विज्ञापन

प्रह्लाद ने विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान के प्रति अपनी आस्था नहीं छोड़ी। विदुर प्रसंग सुनाते हुए कथावाचक ने कहा कि मनुष्य की महानता उसके धन या पद से नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों से होती है। कथा के दौरान भजनों की प्रस्तुति पर श्रद्धालु भावविभोर हो गए और भक्तिमय वातावरण में भगवान का स्मरण किया। कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस मौके पर भरत शर्मा, मीना, सुनीता, मधु, अनिता, मुकेश कुमार शर्मा, सुदीप और रिंकू सहित अन्य श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed