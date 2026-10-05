Bulandshahar News: योगासन में जेपी विद्या मंदिर ने एक सत्र में जीते 75 पदक

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विद्यालय के धनंजय प्रताप सिंह, भावांश गौड़ और सजल शर्मा का चयन 70वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई)-2026 के लिए भी हुआ हैराष्ट्रीय योगासन कोच अंकित कुमार सुराण ने बताया कि 25 सितंबर से दो अक्तूबर तक आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों, आठ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ यूएई, अबूधाबी, दुबई और ओमान की टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने किया।राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जेपी विद्या मंदिर के खिलाड़ियों ने तीन स्वर्ण और 12 कांस्य समेत कुल 15 पदक अपने नाम किए। अंडर-17 वर्ग में धनंजय प्रताप सिंह, भावांश गौड़ और सजल शर्मा ने एक-एक स्वर्ण और कांस्य पदक जीता।परीक्षित और अर्पित ने दो-दो कांस्य पदक हासिल किए। अंडर-14 वर्ग में हार्दिक, अद्विक ढाका, आरव और गोपाल ने एक-एक कांस्य पदक जीता। संवाद