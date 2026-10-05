Bulandshahar News: रामलीला महोत्सव का शुभारंभ

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खानपुर। रविवार को नगर में रामलीला महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। महोत्सव का शुभारंभ विधायक देवेंद्र लोधी ने फीता काट कर किया। वृंदावन के कलाकारों द्वारा विष्णु भक्ति व नारद मोह लीला के मंचन ने मन मोह लिया। विधायक देवेंद्र लोधी ने उपस्थित भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। रामायण में भगवान राम का भाइयों के प्रति प्यार एक अद्भुत उदाहरण है। कार्यक्रम में जिला कोषाध्यक्ष अनिल गोयल, लोकेश लोधी, मनवा सैनी चेयरमैन, डॉ दयाचंद चौहान सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे।