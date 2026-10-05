फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Inauguration of the Ramlila Festival

Bulandshahar News: रामलीला महोत्सव का शुभारंभ

Mon, 05 Oct 2026 11:28 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
खानपुर। रविवार को नगर में रामलीला महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। महोत्सव का शुभारंभ विधायक देवेंद्र लोधी ने फीता काट कर किया। वृंदावन के कलाकारों द्वारा विष्णु भक्ति व नारद मोह लीला के मंचन ने मन मोह लिया। विधायक देवेंद्र लोधी ने उपस्थित भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। रामायण में भगवान राम का भाइयों के प्रति प्यार एक अद्भुत उदाहरण है। कार्यक्रम में जिला कोषाध्यक्ष अनिल गोयल, लोकेश लोधी, मनवा सैनी चेयरमैन, डॉ दयाचंद चौहान सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed