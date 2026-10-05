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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Allegation of rape against cousin-in-law after being made to drink a cold drink laced with an intoxicating substance.

Bulandshahar News: कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर चचेरे देवर पर दुष्कर्म करने का आरोप

Mon, 05 Oct 2026 11:19 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:19 PM IST
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ऊंचागांव। थाना नरसेना क्षेत्र के एक गांव निवासी चचेरे देवर पर आरोप है कि उसने भाभी को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर अचेत अवस्था में उसके साथ दुष्कर्म किया।
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आरोपी ने वीडियो भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। करीब एक महीने तक ब्लैकमेलिंग के डर से पीड़िता खामोश रही लेकिन आरोपी ने वह वीडियो महिला के पति को भेज दी। इसके बाद मामले का पर्दाफाश हुआ। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
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पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मामला करीब एक माह पूर्व का है। आरोपी उसका चचेरा देवर है, जिसके चलते उसका घर में सामान्य रूप से आना-जाना था। घटना के दिन आरोपी बहाने से घर में कोल्ड ड्रिंक लेकर पहुंचा और पीड़िता को पीने के लिए दी। कोल्ड ड्रिंक में पहले से ही कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था।
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बताया कि कोल्ड ड्रिंक पीते ही उनका सिर चकराने लगा और वह बेसुध होकर चारपाई पर गिर पड़ी। जब होश आया तो उसने खुद को अस्त-व्यस्त हालत में पाया। होश में आते ही आरोपी ने उसे क्लिप दिखाई और धमकी दी कि यदि उसने इस बात की शिकायत की, तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।

घटना के लगभग एक महीने बाद आरोपी ने वही वीडियो महिला के पति के व्हाट्सएप भेज दिया। मोबाइल पर क्लिप देखते ही पति को मामले की जानकारी हुई। उसने पीड़िता से पूरे मामले को लेकर पूछताछ की। इसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर तत्काल नरसेना थाने पहुंचे और नामजद तहरीर सौंपी। सीओ रामकरन सिंह ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
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