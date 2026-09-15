प्रेमी के प्यार में अंधी हुई छह बच्चों की मां: पति समेत सबको छोड़कर भागी, जाते-जाते महिला दे गई एक और दर्द

एसएसपी कार्यालय से मिले सख्त निर्देश

लगातार मिल रही निराशा के बाद, पिता अपने बच्चों को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। कार्यालय में शिकायत सुन रहे सीओ दीपक कुमार तिवारी ने मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया। उन्होंने पीड़ित परिवार की व्यथा को समझते हुए कोतवाली पुलिस को कड़े निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द महिला को बरामद किया जाए और मामले में उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।