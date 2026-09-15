Bulandshahar News: नवजात चिकित्सा पर राज्य स्तरीय सम्मेलन में बुलंदशहर ने जीता पुरस्कार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. संगीता अनेजा ने कहा कि नियो कॉन-26 में नवजातों के दिमाग, हार्ट और लंग्स से जुड़ी जटिल बीमारियों के इलाज के साथ सांस लेने में परेशानी वाले बच्चों के लिए नॉन-इवेसिव वेंटिलेशन आदि का प्रशिक्षण दिया गया।जिससे गंभीर नवजात को समय पर उपचार मिलने पर रेफर से बचाया जा सके। सम्मेलन में पीडियाट्रिक्स विभागाध्यक्ष डॉ. नेहा ठाकुर व डॉ. बिजेंद्र सिंह ने प्रतिभाग कर पोस्टर प्रस्तुति में प्रथम व क्विज प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया।पोस्टर प्रस्तुति में प्रथम पुरस्कार डॉ. के. वेमानंद कुमार और क्विज प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार डॉ. मनीषा वर्मा व डॉ. के. वेमानंद कुमार ने प्राप्त किया। टीम के लौटने पर कार्यालय में स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।