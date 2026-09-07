Bulandshahar News: यूजीसी कानून के विरोध में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:40 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:40 PM IST
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स्याना। यूजीसी के प्रस्तावित कानून के विरोध में सोमवार को राजपूत संघ व वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान सेवा संस्थान के तत्वावधान में राजपूत समाज के लोगों और युवाओं ने एसडीएम लालजी विश्वकर्मा को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन में राजेश चौहान ने कहा कि प्रस्तावित यूजीसी कानून सामान्य वर्ग के युवाओं की प्रतिभा और अवसरों को प्रभावित करने वाला है। इससे समाज में असंतोष और विघटन की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने वाले युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित कानून पर पुनर्विचार किया जाए और इसे जल्द वापस लिया जाए।
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