यूपी: साले की पत्नी को मायके जाने से रोकने की कोशिश में कार के नीचे आया जीजा, सामने आया खौफनाक वीडियो

ये है पूरा मामला

कोतवाली नगर प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में प्रकाश में आया कि नगर के कृष्णा नगर निवासी शिवम का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। गुरुवार को शिवम की पत्नी कार से मायके जा रही थी। कार को उसका रिश्तेदार चला रहा था। इसी दौरान शिवम अपने जीजा कृष्णा नगर निवासी अमित के साथ लल्ला बाबू चौराहे पर पहुंच गया। कार को रोकने के प्रयास में अमित कार के आगे आ गया और टक्कर लगने से वह बोनट पर गिर गया। चालक ने कार को नहीं रोकने से वह सड़क पर गिरने से कार के पहिए के नीचे आने से घायल हो गया। घायल अमित को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। आरोपी चालक को गिरफ्तार करते हुए परिजनों की तहरीर पर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है।