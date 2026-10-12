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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Lalit Pradhan appointed District President of BJP Kisan Morcha.

Bulandshahar News: भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष बने ललित प्रधान

Mon, 12 Oct 2026 11:19 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:19 PM IST
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बुलंदशहर। भाजपा ने किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ललित प्रधान को सौंपी है। सबदलपुर गांव के निवासी ललित प्रधान पूर्व में ग्राम प्रधान रह चुके हैं। इसके अलावा वह पार्टी में मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं।
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ललित प्रधान को किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में किसान मोर्चा संगठन को मजबूत करने के साथ किसानों के बीच पार्टी की गतिविधियों को और प्रभावी बनाएगा।
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ललित प्रधान का गांव स्तर पर राजनीतिक और संगठनात्मक अनुभव रहा है। ग्राम प्रधान और मंडल अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभाने के बाद अब उन्हें जिला स्तर पर किसान मोर्चा की कमान सौंपी गई है।
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