Bulandshahar News: घर से सौ मीटर की दूरी पर पेड़ से लटका मिला मजदूर, मौत

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धर्मपुर रिपोर्टिंग चौकी क्षेत्र के खुर्द बुढ़ानपुर निवासी अरुण ने बताया कि वह अपने दो भाइयों के साथ दिल्ली में सिलाई करते हैं। उनके पिता मुनेश मां चंद्रवती के साथ घर पर रहते थे और मजदूरी करते थे। मंगलवार रात खाना खाने के बाद मुनेश सोने चले गए थे। अरुण ने किसी भी पारिवारिक कलह या रंजिश से इन्कार किया है।

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डिबाई। थाना क्षेत्र के गांव खुर्द बुढ़ानपुर में 55 वर्षीय मुनेश पुत्र मुंशीलाल घर से करीब 100 मीटर दूर नीम के पेड़ से लटके मिले। बुधवार सुबह ग्रामीण जब खेतों पर जा रहे थे, उन्होंने मुनेश को रस्सी से पेड़ से लटका देखा। इसके बाद ग्रामीणों ने मुनेश की पत्नी चंद्रवती और परिवार के अन्य लोगों को सूचना दी। परिवार के लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मुनेश को पेड़ से नीचे उतारा। हालांकि, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। टीम ने वहां से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। सीओ मधूप कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है।