Bulandshahar News: इलाज के दौरान मजदूर की मौत, पत्नी और उसके परिचित पर संदिग्ध पदार्थ देने का आरोप

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मृतक गांव में मजदूरी करते थे। पत्नी से विवाद के बाद वह नौकरी के बहाने नोएडा चली गई थी। करीब 15 दिन पहले मजदूर भी पत्नी के पास नोएडा गए थे। आरोप है कि नोएडा में पत्नी और उसके परिचित ने उन्हें शराब में संदिग्ध पदार्थ पिलाया। इससे उनकी हालत बिगड़ गई और रक्षाबंधन से एक दिन पहले उन्हें गांव भेज दिया गया। गांव में हालत बिगड़ने पर उन्हें शिकारपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार शाम हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मजदूर का पोस्टमार्टम कराया। सीओ प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत पर पोस्टमार्टम कराया गया है। उन्होंने कहा कि अभी मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।