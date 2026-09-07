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Bulandshahar News: बारिश में गिरी मकान की छत, मलबे में दबने से सगे भाई घायल

Mon, 07 Sep 2026 11:50 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:50 PM IST
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House roof collapses during rain; real brothers injured after being trapped under debris.
बुलंदशहर/सलेमपुर। बारिश में कच्चे मकान की छत गिरने से मलबे में दबने से दो सगे भाई घायल हो गए। परिजनों ने दोनों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की।
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थाना सलेमपुर क्षेत्र के गांव रहमापुर श्यावली निवासी भूपेंद्र ने बताया कि वह मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। गांव में उनका कच्चा मकान है। रविवार की दोपहर में बारिश में उनके मकान के कमरे की छत गिर गई। हादसे के समय उनके बेटा मोहन (5), मनीष (14) कमरे के अंदर थे, जिससे वह दोनों मलबे में दब गए। ग्रामीणों की मदद से दोनों को मलबे से बाहर निकाला गया। दोनों भाइयों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। गनीमत रही कि दोनों भाइयों को हादसे में गंभीर चोट नहीं आई। दोनों की हालत खतरे से बाहर है और उपचार चल रहा है। एसडीएम प्रतीक्षा पांडेय ने बताया कि मौके पर लेखपाल को भेजकर जांच कराई जाएगी। पीड़ित परिवार को नियमानुसार मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी।
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