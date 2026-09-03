फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Hepatitis testing suspended for 15 days; patients left in the lurch.

Bulandshahar News: 15 दिन से बंद पड़ी है हेपेटाइटिस जांच, भटक रहे मरीज

Thu, 03 Sep 2026 01:53 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
Hepatitis testing suspended for 15 days; patients left in the lurch.
बुलंदशहर। हेपेटाइटिस बी और सी की जांच के लिए मरीज पिछले 15 दिन से भटक रहे हैं। जिला चिकित्सालय में जांच किट उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों ने किट के लिए ऑर्डर भेजा है, पर अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। किट की कमी के कारण 15 अगस्त से पूर्व मरीजों का सैंपल लेना बंद कर दिया गया था।
विज्ञापन

जिला चिकित्सालय के नेत्र विभाग के प्रथम तल पर हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर कर्मचारियों से खाली रहता है। बुधवार को भी 20 से अधिक मरीज बिना जांच कराए लौट गए। प्रतिदिन 20 से 40 हेपेटाइटिस बी व सी के लक्षण वाले मरीज यहां पहुंचते हैं।
विज्ञापन

बिजेंद्र कुमार ने बताया कि उनके भतीजे की जांच निजी लैब पर महंगी हो रही है। करन ने कहा कि वे 15 दिन से जांच के लिए चक्कर लगा रहे हैं। मरीजों को बार-बार एक सप्ताह बाद आने को कहकर वापस भेज दिया जाता है। किट कब आएगी, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

निजी पैथोलॉजी लैब पर हेपेटाइटिस जांच के लिए मरीजों को एक हजार रुपये से अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं। किट न मिलने पर कुछ मरीजों ने निजी लैब से जांच कराई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर वे दवा लेने के लिए केंद्र पहुंच रहे हैं।

सीएमओ डॉ. सुनील कुमार दोहरे का कहना है कि हेपेटाइटिस की किट के लिए डिमांड पत्र भेजा जा चुका है। एक-दो दिन में किट मुख्यालय पर प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद जांच की सुविधा शुरू करवा दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed