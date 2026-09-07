शादाब ने क्यों की ये शरारत?: शादी में की ताबड़तोड़ फायरिंग, पिता हैं बड़ी मांस फैक्टरी के मालिक; देखें वीडियो

पिता हैं मांस फैक्टरी के मालिक

यह घटना खुर्जा के तरीनान मोहल्ले की बताई जा रही है। बताया गया है कि वीडियो में दिख रहा दूल्हा इसी मोहल्ले का निवासी शादाब है, जो एक बड़ी मांस फैक्टरी संचालक का बेटा है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इस कृत्य को पुलिस की लापरवाही से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोग युवाओं के हाथ में हथियारों की आसान उपलब्धता और उनके दुरुपयोग पर चिंता जाहिर कर रहे हैं।