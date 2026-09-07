Bulandshahar Ground Report: मेडिकल कॉलेज से इलाज हुआ आसान, थर्मल प्लांट और ओडीओपी से कारोबार को कितना फायदा?

बुलंदशहर में मिट्टी से बने हैंडमेड उत्पादों के कारोबार को लेकर अमर उजाला की टीम ने कारोबारियों से बातचीत की। ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद) योजना में शामिल होने के बाद इस पारंपरिक कारोबार में आए बदलाव और कारोबारियों को मिल रहे लाभ को समझने की कोशिश की गई।पॉटरी व्यापारी अंशुल गोयल ने बताया कि मिट्टी से तैयार होने वाला एक उत्पाद बनाने में करीब 15 दिन लगते हैं। इसे तैयार करने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है और अंत में इसकी सजावट की जाती है। उन्होंने बताया कि ओडीओपी योजना के बाद लोगों की सोच में बदलाव आया है। अब स्थानीय उत्पादों और भारत में बने सामान को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति बढ़ी है। अंशुल गोयल के मुताबिक, सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग और उत्पादों के प्रचार-प्रसार से पॉटरी कारोबार को काफी फायदा हो रहा है। इससे कारोबारियों को अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने और कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है।