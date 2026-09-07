यूपी: पुलिस और शातिर गोतस्कर के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल; 15 अगस्त को जंगल में की थी गोकशी

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पुलिस के अनुसार,रविवार देर रात चोला पुलिस सिकंदराबाद-खुर्जा रोड पर पचौता गेट के सामने चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर की बाइक पर एक संदिग्ध युवक आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह बाइक तेजी से मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर घेराबंदी की। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी।पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी की पहचान पप्पू उर्फ फारुख पुत्र आशिक निवासी गांव सुतारी, थाना चोला के रूप में हुई। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस तथा बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक बरामद की है।पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म का गोतस्कर है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 15 अगस्त को चोला क्षेत्र में गांव सब्दलपुर और सुतारी के बीच जंगल में गोकशी की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में चोला थाने में मुकदमा अपराध संख्या 217/26 के तहत गोवध अधिनियम की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। घटना के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी।पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ इसी मामले में मुकदमा दर्ज है। मुठभेड़ और बरामदगी के संबंध में चोला थाने में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को उपचार के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।